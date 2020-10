Taglio del nastro per Nautilia 2020

"Nautilia 2020 è un'ulteriore dimostrazione di come il mondo dell'economia del Friuli Venezia Giulia sappia reggere anche alle sfide più difficili, e sia capace di mostrare a un pubblico internazionale il risultato della ricetta che ha consentito a una regione attrattiva di continuare a esserlo. In questo contesto, la nautica da diporto, in particolare quella minore, ha seguito il trend che ha caratterizzato le nostre spiagge: numeri di presenze molto positivi hanno consentito un recupero complessivo in termini di presenze turistiche, maggiore di quello ipotizzato a inizio stagione".

Questi, in sintesi, i contenuti dell'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto a tagliare il nastro inaugurale di Nautilia, ad Aprilia Marittima, la mostra nautica delle imbarcazioni usate.

"Un bilancio positivo dunque - ha aggiunto l'assessore - quello dell'estate 2020, anche per un settore nautico che ha avuto una crescita importante, sia in termini di partite Iva, sia per numero di occupati. Un'estate che un sempre maggior numero di persone ha voluto vivere in barca, lontano dalla grande folla, immergendosi nella natura, specialmente per quanto attiene alla nautica minore".



Nautilia 2020 asseconda queste tendenze e continua a proporre dopo trentatré anni uno spaccato interessante per il settore.

"La presenza degli operatori e di 200 barche in esposizione - ha concluso Bini - dimostra come anche il nostro Alto Adriatico e l'arco costiero del Friuli Venezia Giulia rappresentino una risorsa non solo sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico, ma anche sotto il profilo turistico. È necessario proseguire lo sforzo corale fra istituzioni e operatori economici, perché bisogna che tutti siano consapevoli della necessità di continuare a fare sistema, per riuscire a vincere la difficile sfida di riportare con successo l'economia al centro dell'agenda italiana".

Nautilia rimarrà aperta in questo e nel prossimo fine settimana, per permettere a chi ama il mare e la navigazione da diporto di conoscere l'offerta e alimentare un mercato che completa l'attività del settore.