Talent 2020, 24 borse di studio per gli studenti di Ingegneria

E' stato pubblicato anche quest'anno il Bando Talent 2020 per 24 borse di studio destinate agli studenti di Ingegneria. Le 24 borse di studio sono destinate alla formazione di futuri laureati magistrali in Ingegneria, con elevato profilo sia in termini di competenze tecniche che trasversali che, nell’anno corrente 2019/2020, siano immatricolati al primo anno di laurea Magistrale in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Trieste oppure siano laureandi/e triennali dell’a.a. 2019/2020 che si iscriveranno al primo anno dell’a.a. 2020/2021 entro i termini previsti dal regolamento didattico di Ateneo.



Ogni borsa di studio ammonta a 2800 euro. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il giorno 20 dicembre 2020. I requisiti per la partecipazione sono:



-Immatricolati al primo anno Corso Laurea Magistrale in Ingegneria nell'a.a. 2019/2020.



-Laureandi triennali a.a. 2019/2020 che si iscriveranno nell'a.a. 2020/2021 ad un corso di Laurea Magistrale in Ingegneria presso l'Università degli studi di Trieste.



Il Bando e la modulistica sono reperibili al seguente link:

http://web.units.it/premi-studio/bando/bando-39252