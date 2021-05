Talenti e competenze, accordo tra Malignani e Gruppo Fantoni

Firmata la convenzione-quadro tra l'Istituto Malignani di Udine e le aziende del Gruppo Fantoni: Fantoni Spa, con sede a Osoppo, e Lacon Spa, con sede a Villa Santina.

L'accordo di collaborazione riguarda la pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione di un percorso formativo di Sviluppo delle Competenze Trasversali e Orientamento destinato agli allievi del corso di meccanica-meccatronica, costituente un progetto triennale denominato “Talenti e competenze – Esperienze manutentive in Fantoni Group”.

Il percorso formativo s'inserirà nel quadro delle attività produttive di Fantoni Spa e Lacon Spa in ambito manutentivo. "Esso traduce in collaborazione strutturata un rapporto di co-operazione multiforme esistente tra Malignani e Fantoni e conferma l’importanza delle sinergie che s'instaurano tra l'Istituto e le aziende del territorio per promuovere l’eccellenza della formazione e delle abilità e capacità del singolo studente" hanno sottolineato i due firmatari, il Dirigente scolastico Andrea Carletti e Giorgio Barzazi, Legale Rappresentante di Fantoni Spa e Lacon Spa.