Tamponi a pompieri e forze dell'ordine

"In questo particolare momento è sotto gli occhi di tutti l’incredibile sforzo messo in atto sia dagli operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia, a cui si riconosce l’encomiabile opera che incessantemente stanno svolgendo, ma anche da parte dei Vigili del fuoco, delle Forze di Polizia e delle Forze armate che quotidianamente mettono la propria vita al servizio dei cittadini", spiega Damjan Nacini, segretario regionale Friuli Venezia Giulia del sindacato dei pompieri Conapo.

"Tutti questi operatori, ciascuno nel proprio ruolo, garantiscono il soccorso e la sicurezza della popolazione avendo tra le altre cose numerosi contatti con i cittadini e con i colleghi stessi. È di tutta evidenza la necessità di preservare l’apparato del Soccorso e della sicurezza, onde evitare di dover mettere in “quarantena” intere articolazioni e, per questo motivo, si ritiene indispensabile non solo adottare le dovute tutele nei confronti di tutto il personale ma anche effettuare un continuo monitoraggio in tal senso".

"Sappiamo che il Corpo nazionale Vigili del fuoco, tanto a livello nazionale che territoriale, sta facendo grandissimi sforzi per fronteggiare nel modo migliore la diffusione del contagio da Coronavirus negli ambienti di lavoro. Purtroppo, però, il nostro lavoro, a causa della sua natura (portiamo soccorso alle persone), è altamente soggetto al rischio di contagio da agenti patogeni. Ci risulta poi che nella vicina regione Veneto siano iniziati i controlli mediante “tampone” al personale sanitario e si stia procedendo anche con i Vigili del Fuoco a tutela degli operatori stessi, ma anche di tutti coloro che con gli stessi possono venire a contatto, cittadini inclusi", continua Nacini.

"Detto ciò, chiediamo d'istituire un protocollo che preveda l’effettuazione del “tampone” o altre attività tali da certificare la negatività al Covid-19, per tutti gli operatori in campo, Vigili del fuoco inclusi, che prestano servizio in Friuli Venezia Giulia. Certi che vorrà prendere in considerazione quanto da noi proposto, in un’ottica di massimo spirito di collaborazione, cogliamo l’occasione per porgerLe i più distinti saluti".