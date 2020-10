Tamponi negativi, a Premariacco riparte lo scuolabus

Buone notizie da Premariacco. A comunicarle è il sindaco, Michele De Sabata: "Da lunedì ripartirà regolarmente il servizio scuolabus. Come annunciato, abbiamo fatto i tamponi al personale: l'autista e l'accompagnatrice risultano negativi. Ci scusiamo per il disagio causato in questi tre giorni senza trasporto scolastico, ma volevamo essere, come voi genitori, più sereni".

"Ringrazio pubblicamente il primo autista che senza indugio ha segnalato un sintomo sospetto, rilevatosi poi positivo", prosegue De Sabata. "La sua prudenza ci ha permesso di adottare tutte le precauzioni del caso. Un grazie va anche al secondo autista e all'accompagnatrice che, seppur senza nessuna evidenza clinica, si sono sottoposti al tampone. Ricordo, inoltre, che i mezzi sono soggetti a pulizia dopo ogni servizio".

"Nella giornata di lunedì saranno sanificati magazzino e mezzi comunali, mentre tutti gli uffici saranno sottoposti a un'ulteriore pulizia, il tutto con il comune aperto al pubblico come richiesto dagli stessi dipendenti, su appuntamento e rispettando le direttive del Dpcm. Ricordo, inoltre, che non sono cambiati i numeri delle persone del nostro comune che sono in isolamento o in quarantena e che riguardano lo 0,2% della popolazione", conclude De Sabata.