Tamponi per il Covid-19 al personale delle Forze di Polizia

Tamponi anche al personale delle forze di Polizia. E' la richiesta all'assessore Riccardo Riccardi che arriva dal sindacato Fsp - Polizia di Stato, in prima linea nel contrasto all'epidemia. "Le Forze di Polizia dello Stato e degli Enti locali sono chiamate, per loro natura, a mantenere contatti con una molteplicità di soggetti che, per varie ragioni, vengono ricevuti negli uffici di Polizia o sono sottoposti a controlli, rilasciando autorizzazioni di Polizia, effettuando controlli nei locali o sulle persone, sorvegliando i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o effettuando sopralluoghi nelle abitazioni in caso di decesso", si legge nella nota.

"E' facile comprendere come questa attività comporti l’esposizione a importanti situazioni di contagio, soprattutto con soggetti asintomatici, che possono contagiare il nostro personale che a sua volta può divenire elemento di contagio. Considerato che l’orientamento espresso nelle politiche di contrasto al Coronavirus prevede il campionamento esteso di soggetti potenzialmente contagiati o contagiosi, come il personale sanitario, le chiediamo di estendere anche alla categoria degli operatori delle Forze di Polizia questo controllo".

"Già alcuni comandi della Polizia Municipale del Sud Italia e alcuni Uffici del Nord, sono stati decimati dai contagi, compromettendo le attività di verifica e contenimento degli spostamenti dei cittadini; operatori sanitari e della Sicurezza combattono la stessa battaglia sul fronte della prevenzione e la loro assenza sul campo crea un grave danno a tutto il sistema. Confidiamo, quindi, sulla sua sensibilità ed esperienza e certi che comprenderà la finalità della presente richiesta, l’occasione è gradita per porgerle i più cordiali saluti", conclude la note dalla Fsp.