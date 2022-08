Tante proposte per il Ferragosto a Cividale

Un Ferragosto ricco di arte, storia, tradizioni, cultura e per potersi rilassare, rimanendo attivi, nella suggestiva città di Cividale del Friuli. Il 15 agosto sarà infatti possibile visitare tutti i musei cittadini. L’offerta è vastissima.

Bisogna subito mettere in evidenza un evento esclusivo di quest’ anno: alle 21, presso Piazza Foro Giulio Cesare, si svolgerà il concerto finale “Rhapsody in blue” degli Incontri di Musica da Camera, in cui si esibiranno il grande pianista Anthony Hewitt assieme ad altri maestri e studenti dei corsi. Il concerto è gratuito, offerto dal Comune di Cividale.

Per gli appassionati dell’arte moderna e contemporanea, c’è la visita guidata gratuita delle ore 18 alla Collezione famiglia De Martiis allestita a Palazzo de Nordis, con opere d’eccellenza che vanno da Afro a Guidi, da Karel Appel a Toulouse Lautrec, da Vasarely alle avanguardie russe degli anni Venti; il museo è aperto in piazza Duomo dalle 10 alle 18 – tel. 0432710357.

Cividale Longobarda è magistralmente rappresentata nel Monastero di Santa Maria in Valle/Tempietto Longobardo aperto dalle 10 alle 18 (preferibile prenotare allo 0432700867) dove è allestita la mostra tattile Toccar con Mano i Longobardi, nel Museo Archeologico Nazionale (10- 19) e nel Museo Cristiano e Tesoro del Duomo (10.00 -13.00 e 15.00 -18.00 visitabile previa prenotazione al numero 0432-730403).

Un museo che non ti aspetti è il C.I.P.S., Centro Internazionale di marionette e burattini antichi dedicato a Vittorio Podrecca e Maria Signorelli, aperto dalle 10 alle 18 (Tel. 0432700867).

Mostra en plein air nel cuore di Cividale, in Piazza Paolo Diacono, con Tramature di Giorgio Celiberti, un percorso di grande impatto visivo, che immerge lo spettatore nelle opere dell’artista.

Per gli appassionati di storia della Grande Guerra è aperto il Museo della Grande Guerra allestito dall’ANA presso l’ex stazione ferroviaria - viale Libertà (9.00-12.30/ 15.00-18.30 - tel. 338-2213037). Infine il Parco Acrobati del Sole, centro ornitologico dedicato ai rapaci, sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 (tel. 0432 1901099).

Per informazioni, sempre attivo, anche a Ferragosto, con orario 10 - 18 lo sportello comunale “Informacittà” di Piazza Duomo presso Palazzo de Nordis, contattabile al telefono allo 0432710460 e per email all’indirizzo informacitta@cividale.net.

Il sito internet di riferimento è www.cividale.net