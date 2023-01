Tarcento si prepara per il Pignarul Grant

Dopo due anni di stop causa pandemia, torna il pubblico al Pignarul Grant di Tarcento, il più grande falò epifanico del Friuli da cui, a seconda della direzione del fumo, si traggono gli auspici per l'anno appena iniziato.

Il programma dei festeggiamenti dedicati all'Epifania, con evento clou l'accensione del falò venerdì 6 gennaio alle 19, è iniziato ieri sera con la cerimonia di consegna del 68esimo Premio Epifania allo storico Ferruccio Tassin, all'imprenditore Giuseppe Toso e alla scrittrice Ilaria Tuti. Oggi, come da programma, è previsto, tra le altre cose, il palio dei pignarulars, mentre il 6 gennaio spazio all'arrivo della befana per i bambini, a una marcialonga tra i pignarui, a un corteo storico e, infine, all'accensione del Pignarul Grant e di tutti i falò della conca tarcentina.

La sera dell'Epifania, come tradizione vuole, il Vecchio Venerando salirà sul colle di Coia accompagnato da una lunga fiaccolata a illuminare la collina e accenderà il fuoco. La direzione che prenderà il fumo indicherà l'andamento dei prossimi dodici mesi.

Diffusa in tutto il territorio regionale, l'antica tradizione dei falò epifanici prevede l'accensione, in questi giorni e in diverse località, di roghi di fieno, legno e sterpaglia. Gli appuntamenti principali sono stati confermati nonostante gli sforamenti delle polveri sottoli registrati negli ultimi giorni, ma con l'invito a selezionare con cura i materiali utilizzati e a spegnere con cura le fiamme.

Tra gli appuntamenti principali quello di Latisana, con il falò galleggiante sul Tagliamento che sarà acceso questa sera alle 20.40 in località Pertegada, e il rogo della Femenate. L'appuntamento con questa antica tradizione di origine celtica, solitamente accompagnata da una serie di riti, come il passaggio di casa in casa dei ragazzi del paese, è per questa sera a Paularo. Anche in questo caso sarà presente il pubblico dopo due anni di assenza.