Tari a Cividale, in arrivo le bollette per l’anno 2020

In arrivo gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti relativa al 2020 a Cividale del Friuli, con due modalità distinte.

Per le utenze domestiche l’importo sarà totale con scadenza della prima rata il 16 dicembre 2020 e della seconda rata il 16 marzo 2021, mentre per le utenze non domestiche al momento verrà inviata la richiesta di pagamento di un acconto con scadenza al 16 dicembre 2020.

In prossimità della scadenza della seconda rata, sempre 16 marzo 2021, verrà inviato l’eventuale conguaglio.