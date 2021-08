Tari a Pordenone, iniziata la consegna dei bollettini di pagamento

A partire da oggi le famiglie di Pordenone riceveranno nella propria cassetta della posta il bollettino di pagamento della Tari relativa all'anno 2021. Il Comune ha iniziato, infatti, la distribuzione degli avvisi, tramite Poste italiane.



Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, mentre la seconda rata andrà pagata entro il 31 marzo 2022. Chi lo desidera, può pagare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2021.



L'importo da pagare e le indicazioni su come effettuare il pagamento (tramite modello F24 o PagoPA) sono contenute nella lettera.



Per qualunque informazione o chiarimento l'ufficio Tassa rifiuti è a vostra disposizione.

Potete contattarlo scrivendo a ufficio.tassarifiuti@comune.pordenone.it o chiamando i numeri 0434 392351, 0434 392352 o 0434 392233.

In caso di necessità, l'ufficio riceve su appuntamento, che potete prenotare online oppure telefonando ai n. 0434 392245 o 0434 392284.

Chi desidera consultare la propria posizione, verificare i pagamenti effettuati può utilizzare l'apposito servizio Tari online.