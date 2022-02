Tari, a Udine slitta anche la scadenza del saldo

Dopo i disguidi relativi alla prima rata della Tari, legati al mancato recapito degli avvisi di pagamento a diversi cittadini, a Udine slitta anche il pagamento del saldo dell'imposta.

A darne comunicazione ufficiale, al termine della Giunta comunale, è stata l'assessore al bilancio Francesca Laudicina, che ha indicato nel 28 aprile la nuova data di scadenza per i versamenti, inizialmente fissata al 28 febbraio.

"Le procedure per garantire il secondo recapito hanno purtroppo comportato un ulteriore slittamento dei tempi tecnici, malgrado gli sforzi per trasmettere in tempo gli avvisi”, aveva spiegato l'assessore, prima che il rinvio fosse ufficializzato. “Siamo sinceramente rammaricati per questo disagio, che prescinde tuttavia dall’amministrazione”.