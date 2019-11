Tari, Udine tra le città più economiche d'Italia

La città dove la Tari pesa di meno in Fvg? E’ Udine, dove, in base all'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, la spesa media è di 167 euro all’anno a famiglia, pur con un aumento del 4,4% sulla tariffa. Un dato (riferito a un nucleo di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadri) che colloca il capoluogo friulano tra le città dove la tassa sui rifiuti è più leggera a livello nazionale. Se la media Fvg nel 2019 è di 228 euro, con un aumento del 3% rispetto al 2018, la città più cara è Trieste, con una spesa media di 312 euro (+7,1% in un anno); a Gorizia i rifiuti costano 252 euro (+0,4%), mentre a Pordenone 181 euro (in calo dell’1,2%).

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il dato medio regionale, riferito al 2017, si attesta al 65,5%. Bene Pordenone che raggiunge l'84,5%, fanalino di coda Trieste con il 38,5%. Gorizia e Udine registrano rispettivamente il 64,3% e 65,1%.

“La città di Udine si conferma uno dei capoluoghi italiani più economici nello smaltimento dei rifiuti, mantenendo anche per quest’anno il secondo posto a livello nazionale”, dichiara il Sindaco Pietro Fontanini. “Anche per quanto riguarda la media della raccolta differenziata - prosegue il Sindaco - rimaniamo abbondantemente sopra il dato nazionale, pur a fronte di un leggerissimo calo che va preso come uno stimolo per migliorare ulteriormente, condizione necessaria se vogliamo fare qualcosa di concreto per l’ambiente e la nostra qualità della vita ed evitare nei prossimi anni un aumento consistente delle tariffe”.

“In questa direzione va l’introduzione del sistema di raccolta ‘casa per casa’, che riteniamo rappresenti per Udine l’occasione per fare quello scatto in avanti che manca per conquistare il primo posto tra le città più economiche e per diventare un modello a livello nazionale nella qualità della raccolta differenziata”, conclude Fontanini.