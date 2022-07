Tarvisio, attivo il Soccorso alpino delle Fiamme gialle

Da inizio di luglio è operativa la nuova Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) nella sede di Tarvisio, in via Cadorna 44, in una caserma che accoglie anche altri Comandi delle Fiamme Gialle.

La neo-istituita Stazione ha acquisito la competenza territoriale del reparto attivo a Sella Nevea, in comune di Chiusaforte, chiuso il 30 giugno. Da Tarvisio, attraverso un immediato e diretto accesso alle principali vie di comunicazione, sarà più facile per i finanzieri raggiungere le diverse località di montagna e in territorio impervio, in caso di allertamento per interventi urgenti di soccorso e di ricerca scomparsi.

Nella Stazione Sagf di Tarvisio operano dieci finanzieri con la specializzazione di tecnici del soccorso alpino, due unità cinofile abilitate a effettuare la ricerca di persone in superficie, in valanga e tra le macerie, due militari abilitati al pilotaggio remoto di droni per gli interventi in montagna.

E' possibile contattare il Sagf di Tarvisio ai numeri 0428-2013 (centralino) e 3204309676 (cellulare di reperibilità). Per attivare eventuali soccorsi si può sempre fare riferimento al numero unico delle emergenze 112 e al numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza 117.