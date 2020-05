Task force di E-Distribuzione per riqualificare la rete elettrica a Lignano

Inizia oggi, martedì 19 maggio, la riqualificazione tecnologica della rete elettrica di Lignano Sabbiadoro. E-Distribuzione ha predisposto un piano di lavori serrato che, in meno di 10 giorni, permetterà di assicurare a oltre un migliaio tra famiglie, esercizi turistici e pubblici della rinomata località balneare una maggior quantità di energia elettrica e soprattutto elevati livelli di qualità del servizio.



I tecnici della società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione interverranno innanzitutto su 4 Cabine di Trasformazione, ovvero gli importanti snodi della rete per lo smistamento dell'energia elettrica ai clienti finali. Due impianti alimentano la località Pineta, uno la località Faro e uno il centro di Lignano. Il programma di interventi prevede anche la messa in servizio di una nuova Cabina Secondaria per l'alimentazione del recente resort realizzato in località Riviera.



Tutti gli impianti saranno dotati di componenti di ultima generazione in grado di ridurre al minimo il numero e la durata delle eventuali interruzioni di energia, causate da guasti accidentali.Grazie all'alto tasso di automazione evoluta della rete, il Centro Operativo di E-Distribuzione, operativo 24 ore al giorno per tutto l'anno, potrà infatti intervenire da remoto sulle linee, ed effettuare manovre automatiche, rialimentando la stragrande maggioranza della clientela, in molti casi evitando l'intervento delle squadre di Pronto Intervento, riducendo quindi notevolmente i tempi di ripristino del servizio in caso di disservizio., in tempo per l'avvio della stagione turistica.Gli interventi, che prevedono inevitabilmente alcune ore di sospensione della fornitura di energia elettrica, sono stati programmati in accordo con l'Amministrazione comunale, prevedendo, laddove possibile, la messa in servizio di gruppi elettrogeni o l'utilizzo di linee alternative per alimentare la clientela durante i lavori. Tutti gli interventi verranno effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza, comprese quelle legate all’emergenza Covid-19."L'innovazione tecnologica in un'ottica di crescente sostenibilità - sottolinea, Responsabile E-Distribuzione Zona di Udine-Monfalcone - è lo strumento fondamentale che ci permette di realizzare impianti all'avanguardia, idonei ad assicurare un livello di qualità del servizio sempre più elevato e standard adeguati ad una zona così importante e strategica per il turismo della regione".“Ringrazio E-Distribuzione – afferma il sindaco di Lignano Sabbiadoro,- per questi importanti interventi, assolutamente necessari al fine di garantire la massima efficienza, anche energetica, e sostenibilità della nostra località, già peraltro impegnata in numerosi interventi di riqualificazione nell’ottica di un ammodernamento e miglioramento complessivo dell’offerta turistica. Questo intervento di si innesta perfettamente anche nell’intervento di efficientamento energetico che inizierà con la sostituzione, in termini graduali, di tutti i punti luce della località a partire dal mese di giugno”.19 maggio: rifacimento cabina "Primula" in Località Sabbiadoro, sospensione energia dalle 8.30 alle 15.3020 e 21 maggio: rifacimento cabina "Arco delle Fonti" in Località Pineta, sospensione energia dalle 8.30 alle 15.0022 maggio: rifacimento cabina "Faro" in Località Faro, sospensione energia dalle ore 8:30 -15:3025 e 27 maggio: rifacimento cabina "Alisei" in Località Pineta. Sospensioni energia: 25.5, dalle ore 7:00 -10:00; 27.5 dalle 14.30 alle 17.30. In entrambe le giornate sarà attivo un gruppo elettrogeno.27 maggio: collegamento nuova cabina in Località Riviera. Sospensione di energia dalle ore 6: 00 alle ore 12:00La clientela interessata è stata informata tramite la consueta affissione di volantini e attraverso il sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo alla massima collaborazione, evitando l’uso degli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it. Sul sito si può verificare tramite la Mappa delle interruzioni lo stato della rete nella propria zona inserendo l’indirizzo o il Codice POD, presente in bolletta. Si può anche scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è possibile invece rivolgersi al