Task force regionale, n arrivo i Magnifici 26

La data X, quella da cui potrebbero partire davvero la ripresa e il rilancio dell’economia e del territorio in generale, è fissata al 31 dicembre prossimo, quando la Regione dovrà conferire a 26 professionisti ed esperti in specifici settori l’incarico di far parte della task force regionale per la digitalizzazione, il monitoraggio e la performance del Pnrr, affinacando nelle attività gli enti locali e la cabina di regia che si insedierà da gennaio.

Si è da pochi giorni conclusa la fase dei colloqui con chi si è iscritto sul sito del Dipartimento della funzione pubblica “inPA - Portale del reclutamento” ed è stato inserito in specifiche liste in viate alla Regione. Tra le figure ricercate ci sono due architetti, paesaggisti o conservatori dei beni architettonici e ambientali, tre ingegneri ambientali, tre civili e due civili idraulici, due ingegneri elettrotecnici, due pianificatori territoriali, un ingegnere trasportista, un geologo, un geometra esperto in procedure di esproprio, due ingegneri gestionali e un informatico, tre esperti giuridico-amministrativo e tre dottori in giurisprudenza.



Tale pool di tecnici professionisti si occuperà, in sostanza dell’attuazione dei vari progetti collegati al Piano di ripresa e resilienza, secondo una formula piuttosto innovativa. La task force infatti sarà gestita dalla Direzione generale in stretto accordo con la Direzione centrale finanze, ma non sarà al servizio di specifici Dipartimenti, bensì si metterà a disposizione di raggruppamenti di amministrazioni, cioè sarà disponibile in maniera trasversale tra le direzioni settoriali e i Comuni, in base alle procedure che volta a volta dovranno essere oggetto di semplificazione. In ciascuno dei contesti procedurali oggetto del Piano, pertanto, una volta individuata la formula ottimale di completamento e semplificazione delle procedure, l’iter semplificato dovrà consentire una generale riduzione delle tempistiche e delle modalità di approvazione dei processi, grazie alla reingegnerizzazione degli stessi, svolta a partire da un’analisi preliminare del loro svolgimento. Adottando questa metodologia, il punto di partenza non è una suddivisione netta di assegnazione del personale individuato, che sia ‘fissa’ dal momento del reclutamento sino alla fine dell’incarico per ogni direzione settoriale regionale o ente locale, ma si tende a favorire una logica di assegnazione degli obiettivi ai professionisti-esperti del pool in base alle esigenze dei processi individuati. In tal modo quindi il pool di esperti sarà a disposizione e spendibile in maniera trasversale su tutto il territorio e in tutti gli ambiti coinvolto, massimizzando il target di intervento.