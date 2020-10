Tassa rifiuti, le prossime scadenze

Il Comune di Pordenone informa che quest'anno, causa emergenza Covid-19, il pagamento della seconda rata della TARI relativa all'anno 2019 è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2020.

Tra coloro che devono ancora pagare la seconda rata, chi non avesse più a disposizione il modello F24 che il Comune ha inviato circa un anno fa, può richiederlo via email all'ufficio Tassa rifiuti.



Prima rata 2020

Proprio per lo spostamento delle scadenze 2019, il Comune di Pordenone ha deciso, solo per quest'anno, di rinviare di un mese anche il pagamento della prima rata della Tari relativa all'anno 2020, che è fissata dunque per il 31 ottobre 2020.

Pertanto i bollettini per il versamento, che normalmente il Comune invia ai cittadini proprio in questi giorni, quest'anno arriveranno a fine settembre.



Ulteriori informazioni e contatti

Per qualunque informazione o chiarimento l'ufficio Tassa rifiuti è a vostra disposizione.

Potete contattarlo scrivendo a ufficio.tassarifiuti@comune.pordenone.it o chiamando i numeri 0434 392351 o 0434 392352

In caso di necessità, l'ufficio riceve su appuntamento, che potete prenotare online.

Chi desidera consultare la propria posizione, verificare i pagamenti effettuati può utilizzare l'apposito servizio Tari online.