Tassan Viol confermata alla guida dell'Associazione Nazionale Presidi del Fvg

Ieri pomeriggio, al Liceo Stellini di Udine, il Congresso regionale di ANP-FVG ha confermato la fiducia alla presidente uscente Teresa Tassan Viol, rieleggendola all’unanimità a rappresentare ANP FVG anche per il prossimo triennio.



Al congresso erano presenti tutti i delegati eletti nelle assemblee territoriali, i rinnovati Presidenti provinciali dell’associazione e i membri dello staff. Nella relazione della presidente regionale uscente e nel corso del dibattito si sono affrontati i temi che caratterizzano l’attuale situazione della scuola, le linee di indirizzo su cui si svilupperà il lavoro dell’associazione nel prossimo futuro, e in particolare, le problematiche urgenti legate all’avvio del nuovo anno scolastico. Molta preoccupazione è stata espressa dai Dirigenti presenti per l’incertezza che ancora permane a questo riguardo, e per l’assenza di chiare indicazioni sulle quali organizzare in modo tempestivo ed efficace il servizio, in grado di dare risposte di qualità fin da subito alle esigenze di alunni e famiglie.



. Non è irragionevole immaginare – anche in considerazione della variante Delta e delle dinamiche della pandemia – che distanziamento e dispositivi di protezione continueranno a essere la norma, ma ci sono altre più decisive questioni organizzative e gestionali che richiedono di agire presto. ANP condivide appieno l’invito che nei giorni scorsi è venuto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi a far tesoro dell’esperienza e a non ripetere gli errori. A questo fine, è necessario però, diversamente dal passato, che il decisore politico non agisca tardivamente, magari ricorrendo a soluzioni improvvisate e inefficaci.di cui ad oggi non si hanno notizie, e soprattutto. È necessario inoltre che l’innovazione didattica introdotta con la DDI possa ancora costituire un’opportunità di apprendimento, come scelta progettuale, oltre l’emergenza. ANP chiede, pertanto,: deve essere definito un cronoprogramma preciso che consenta ai colleghi Dirigenti di valutare l’uso delle risorse disponibili sulla scorta dell’esperienza maturata.ANP FVG ha ribadito la piena adesione alla linea politica, culturale e professionale rappresentata dal Presidente nazionale Antonello Giannelli, la cui guida ha consentito all’associazione di avere costantemente una voce autorevole e apprezzata nel dibattito ampio sulla scuola, garantendo nel contempo agli iscritti un servizio di supporto, formazione e consulenza fondamentali per un esercizio competente della professione, specie in questo tempo di grande difficoltà. Il congresso ha infine confermato la fiducia alla presidente uscente Teresa Tassan Viol, rieleggendola all’unanimità a rappresentare ANP FVG anche per il prossimo triennio.