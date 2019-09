TasteTheCave in Grotta Gigante

Domenica 29 settembre alle ore 10 aprirà i battenti l’edizione zero dell’evento #TasteTheCave, il gusto del Carso. La manifestazione sarà aperta a tutti in forma gratuita e vedrà protagoniste le aziende agricole locali che saranno dislocate nel giardino antistante il centro visitatori della Grotta Gigante. Per tutto il giorno, fino alle ore 19, sarà possibile assaggiare e conoscere le peculiarità enogastronomiche del nostro meraviglioso Carso e magari portare un pezzo di questo territorio a casa.



E per l’occasione la Grotta Gigante vuole fare anche un altro regalo ai suoi visitatori: domenica 29 settembre il biglietto di ingresso con visita guidata alla grotta sarà di soli € 5,00 per tutti (bambini fino ai 12 anni gratis)! Si ricorda che le visite guidate, come di consueto, partiranno dal centro accoglienza visitatori ad ogni ora piena dalle ore 9 alle 17.



L’evento è realizzato con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Sgonico ed in collaborazione con GAL Carso e SDGZ-URES.