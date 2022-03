Tavagnacco Accessibile, un'opportunità per vedere con occhi diversi la città

La presenza di barriere architettoniche negli spazi urbani e negli edifici pubblici rappresenta una limitazione alla mobilità di molte persone, non riconducibili alla sola “categoria” delle persone con disabilità ma nel cui novero ricadiamo tutti, almeno in alcune fasi della nostra vita: bambini, genitori con passeggini, anziani, persone con disabilità temporanee.



Per questo, il Comune di Tavagnacco ha avviato la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), che darà la possibilità di perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee nell'intero territorio comunale, volte al costante e progressivo innalzamento del grado di accessibilità, sicurezza e comfort degli spazi pubblici.



“Attraverso la redazione del P.E.B.A. inizia un percorso per rendere più accessibili e fruibili i nostri paesi – commenta il Vicesindaco Federico Fabris -. È fondamentale che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche di Tavagnacco sia uno strumento partecipato, condiviso con la cittadinanza, di conseguenza abbiamo previsto un confronto con le associazioni portatori di interesse e la redazione di un documento tecnico, al fine di individuare le criticità presenti sia nei luoghi pubblici che negli edifici di proprietà comunale aperti al pubblico. Nel dettaglio, verranno analizzati i percorsi e le aree pedonali più importanti delle frazioni e del capoluogo, e le problematiche relative all’accessibilità dei luoghi quali scuole, palestre e palazzo municipale.



Questo studio dovrà individuare concretamente le opere che sarà necessario eseguire, e che di conseguenza saranno introdotte nella programmazione delle opere pubbliche nei prossimi anni.”“Il Piano – conclude il Vicesindaco Fabris – permetterà inoltre di accedere a determinati finanziamenti che Regione FVG o altri Enti mettono a disposizione.”Il primo incontro pubblico è mirato esclusivamente ad esporre il percorso che sarà intrapreso nei prossimi mesi, oltre a raccogliere le prime evidenze delle Associazioni e dei portatori di interesse, e si svolgerà il giorno lunedì 21 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Consigliare “E. Feruglio” in piazza Indipendenza 1 a Feletto Umberto (UD).L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. L’accesso alla sala è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni contro la pandemia da Covid19. Durante la serata sarà presente un interprete LIS.All’incontro saranno presenti il Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, il Vicesindaco Federico Fabris e il consigliere con delega per il PEBA Alessandro Barbiero.