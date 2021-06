Tavagnacco, corso di autodifesa femminile e di sicurezza

Il Comune di Tavagnacco, nell’ambito delle attività della Polizia locale, in sinergia con il Centro di Ascolto e Consulenza delle donne e in collaborazione con la Pro Loco Tavagnacco, ha organizzato un nuovo Corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza composto da moduli formativi che tengono conto dell’esigenza di unire alla preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l’incolumità personale. Il corso comprende anche due interessanti serate informative in tema di sicurezza.



Il corso partirà il 17 giugno con la serata informativa “Sicurezza e legittima difesa: linee guida” presso la Sala E. Feruglio in Municipio a Feletto Umberto, per poi proseguire il 21 e 28 giugno, il 5, 12 e 19 luglio e il 2 agosto con le lezioni sulle tecniche pratiche di autodifesa presso l’Area festeggiamenti in via Tolmezzo, e si concluderà il 3 agosto con la serata sulle “Strategie di comunicazione e prevenzione di rischi personali e conflitti” che si svolgerà sempre presso la Sala consiliare E. Feruglio.



È possibile iscriversi entro il 15 giugno 2021 con una delle seguenti modalità:Compilando la scheda di iscrizione direttamente online al link https://www.irss.it/iscrizione-autodifesa-tavagnacco-2021Scaricare la scheda di iscrizione dal sito istituzionale www.comune.tavagnacco.ud.it alla sezione notizie, compilarla e inviarla via email a irss@irss.itScaricare la scheda di iscrizione e poi consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco negli orari di aperturaI posti sono limitati. Avranno priorità nelle iscrizioni le donne che risiedono nel Comune di Tavagnacco.Per la partecipazione è richiesto di godere di buona salute, di rispettare le vigenti norme anti Covid-19 e sottoscrivere la relativa dichiarazione. Per le persone abitualmente sedentarie è raccomandato un controllo medico prima dell’avvio delle lezioni pratiche.