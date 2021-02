Tavagnacco, ecco il nuovo servizio manutenzioni

"Avevamo assunto con gli elettori l'impegno di mettere mano alla riorganizzazione degli uffici comunali e di potenziare il servizio manutenzioni che, da molti cittadini, era considerato come bisognoso di un significativo rafforzamento", commenta il Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti. "Con questa misura di riorganizzazione degli uffici diamo una prima, importante risposta a questo impegno. Da gennaio, infatti, abbiamo istituito il Servizio Manutenzioni, Verde pubblico e Protezione civile, proprio per dare a questo settore grande attenzione e garantire, come richiesto da molti cittadini, la massima qualità possibile del decoro urbano come elemento fondamentale della qualità della vita dei residenti".

A dirigere questa nuova articolazione della struttura comunale è stato chiamato Stefano Peruzovich che già dal 2005 lavora presso il Comune di Tavagnacco ed è un tecnico specializzato nella progettazione e gestione del verde pubblico. In questi anni ha avuto modo di occuparsi anche delle strade, dei percorsi pedonali e ciclabili (tra cui l'ippovia e la pista delle Rogge) e delle manutenzioni in genere. Il nuovo responsabile, dopo la maturità scientifica, ha conseguito presso l'Università di Padova la laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali. Dal 2018 riveste il ruolo di Delegato Regionale F.V.G. e Consigliere Nazionale dell'Associazione Pubblici Giardini, dal 1955 riferimento in Italia per direttori e tecnici del verde pubblico.

"Ringraziamo, insieme con l'assessore Paolo Morandini, il consigliere Macello Caravaggi e con tutta l’Amministrazione - prosegue il Sindaco - Francesco Marciano che ha gestito fino a oggi il Servizio e, ovviamente, auguriamo buon lavoro a Peruzovich, al quale abbiamo affidato convintamente questo nuovo settore avendolo conosciuto e apprezzato, in questi anni di servizio qui a Tavagnacco, come professionista esperto ma anche come persona capace di costruire ottime relazioni e, quindi, un buon clima di lavoro".

"Anche il gruppo dei collaboratori è stato rafforzato dall'inserimento di quattro nuovi operai portando così l'organico operai a 11 persone (di cui un capo operaio) e sarà consolidato in queste settimane con altre professionalità. La cura del verde, la manutenzione delle strade e delle aree pubbliche resta, dunque, una questione prioritaria per la nostra Amministrazione!”.

Anni di cambiamento presso il Comune di Tavagnacco. In questo anno e mezzo della nuova Amministrazione, infatti, hanno lasciato il Comune 14 dipendenti, dei quali sei trasferiti ad altri enti e in particolare presso gli uffici della Regione a seguito di vincita di concorsi, e otto andati in quiescenza. Soprattutto il numero dei dipendenti andati in quiescenza è stato significativo e ha comportato la perdita di persone che hanno fatto la storia di questo Comune e che, quindi, erano in possesso di un ricco patrimonio di conoscenze, competenze e di una consolidata esperienza.

Tuttavia, nonostante il periodo emergenziale, lo sforzo è stato notevole per garantire le nuove assunzioni che complessivamente sono state 23 (compresi due rientri da Uti) che e hanno permesso di colmare le perdite e in qualche caso di mettere a regime alcuni uffici. Altre acquisizioni dovranno essere fatte quanto prima perché vi sono ancora situazioni di grave sofferenza o criticità.

"Sono molto soddisfatto - conclude Lirutti - delle nuove assunzioni, tutte fatte dopo rigorose selezioni, perché il gruppo dei neoassunti ha dimostrato un alto livello di competenza e motivazione ed ha portato all'interno dell'Amministrazione una ventata di novità ed entusiasmo, ben accolta anche dai colleghi già in servizio, che hanno apprezzato l'arrivo di rinforzi preparati e motivati".