Cosa fare a Tavagnacco? Tutte le opportunità sono su “Tavagnacco Eventi”, l’agenda che ti ricorda tutte le iniziative sul territorio di Tavagnacco.

E’ possibile accedervi dal sito web comunale, per sfogliare gli eventi in programmazione giorno dopo giorno o cercare direttamente sulla mappa quelli che si svolgono nei luoghi che più preferiamo. Ogni appuntamento, completo di contatti, locandina e di tutti i dettagli per parteciparvi, può essere salvato in pochi click sulla propria agenda personale, per ricevere un promemoria d’avviso e non perdersi alcuna iniziativa.

“Tavagnacco Eventi” è molto più di un calendario, permette agli organizzatori di far parte di una comunità moderna e digitale, che si conosce, si mette in rete e si promuove in modo coordinato. Così ognuno, dando visibilità alle proprie iniziative, può contribuire a dar luce a quelle di tutti, realizzando un unico calendario congiunto.



Ad ogni associazione o organizzazione del territorio, infatti, viene data la possibilità di creare un proprio profilo e inserire le proprie proposte sulla piattaforma secondo i termini d’uso condivisi al momento della registrazione, diventando così protagonista attiva nel panorama delle offerte locali.Ulteriore valore aggiunto di questa piattaforma sta nella ricchezza dei dati che contiene e che lancia sulla piattaforma regionale, nazionale e perfino europea. In questo modo, tutte le informazioni vengono rese disponibili sotto forma di dati aperti esportabili ed utilizzabili da chiunque, dando agli eventi una pubblicità molto estesa.“Avere a disposizione un calendario condiviso garantisce alle nostre Associazioni la possibilità di proseguire nell’ottica di creare una rete, che consentirà alle singole realtà di avere una visione complessiva delle iniziative che si svolgono sul territorio" - spiega l'Assessore alla cultura, pari opportunità, associazioni Ornella Comuzzo – "Questo eviterà la sovrapposizione dei vari eventi e favorirà la progettazione di attività in comune, che avranno maggiore visibilità ed efficacia. L’attivazione di questo strumento è stata anche l’occasione per fare una sorta di censimento di tutte le realtà presenti e operanti nel Comune, ad ognuna delle quali è dedicata una pagina con tutti gli elementi che ne descrivono le caratteristiche, l’operatività e i possibili contatti”.“L’agenda di Tavagnacco permetterà a tutti coloro che vogliono portare il proprio contributo per rendere vivo e coinvolgente il nostro territorio di far conoscere le proprie iniziative rapidamente, con un sistema intuitivo e facile da usare" – commenta l’Assessore all’innovazione e attenzione al cittadino Giulia Del Fabbro. "Si tratta soltanto dell’ultimo dei diversi tasselli che delineano il disegno di digitalizzazione voluto dall’amministrazione per Tavagnacco, al fine di dare servizi più efficienti non solo ai cittadini, ma a tutti i soggetti che vivono Tavagnacco, associazioni comprese. Si tratterà sicuramente di un modo per coinvolgere più facilmente anche coloro che più vivono la dimensione del digitale come i giovani, che così facendo troveranno più agevole informarsi, o ancor meglio trovare l’occasione per lasciarsi coinvolgere dalle organizzazioni o associazioni come manager degli eventi nella loro versione digitale.”La piattaforma è stata già introdotta alle associazioni culturali e sociali del territorio che inizieranno per prime ad implementarla con i propri contenuti. Successivamente sarà la volta delle associazioni sportive e di tutte le altre organizzazioni che si rivolgeranno al Comune per poter contribuire a “Tavagnacco Eventi”.Per info e contatti: https://agenda.comune.tavagnacco.ud.it/