Tavagnacco, il Covid non ferma l'associazione MuNuS

Recentemente il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, ha ricevuto il Presidente dell’Associazione sociale MuNuS (Mutue Nuove e Solidarietà di paese) Tiziano Cuttini e la Segretaria Emanuela Paolini, per esprimere il suo sincero ringraziamento in occasione del grande impegno dei volontari a favore dei cittadini di Tavagnacco, che si è mantenuto costante e attivo anche durante la pandemia da Covid-19.



L’Associazione MuNuS si occupa del trasporto e dell’accompagnamento delle persone in condizioni di necessità nei luoghi di cura e nei centri di riabilitazione e diagnosi del territorio. Nonostante le restrizioni dovute al periodo emergenziale, nel corso del 2020 sono state trasportate 84 persone ed effettuate 503 uscite per visite e terapie nelle strutture sanitarie, e sono stati percorsi circa 13.650 chilometri.



“A nome di tutti i cittadini di Tavagnacco ringrazio il Presidente, il nuovo Consiglio Direttivo e tutti i Volontari dell'Associazione MuNuS – commenta il sindaco Lirutti - per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo, assicurando il trasporto dei nostri cittadini verso l'ospedale o gli altri centri sanitari, lavoro che hanno proseguito anche in questo tempo di emergenza. Il loro è davvero un servizio prezioso e ho sempre colto, da parte di coloro che ne hanno usufruito, il pieno apprezzamento per la professionalità e l'impegno con i quali viene svolto.”



“Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco per l’encomiabile impegno di questa Associazione – è intervenuto l’assessore alle politiche sociali Alessandro Spinelli – e date le numerose richieste che la MuNuS riceve da parte di cittadini bisognosi, colgo l’occasione per sottolineare l'appello per la ricerca di nuovi volontari, diretto soprattutto alle persone che sono in pensione ma che si sentono in grado di dedicare qualche ora della settimana a questo tipo di servizio. Un gesto di solidarietà che qualifica la nostra comunità e rafforza i legami di coesione sociale.”“Ricordiamo infine alla memoria di tutti – conclude il sindaco - la già presidente Gabriella Cozzi, mancata recentemente, il cui lungo lavoro e totale dedizione per la MuNuS restano un esempio per tutti noi.”Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al numero 0432 571116 o inviare una mail a munustavagnacco@gmail.com. Per sostenere la MuNuS Tavagnacco è possibile devolvere il proprio 5x1000 indicando il codice fiscale 94095400308 nella dichiarazione dei redditi.