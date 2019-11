Tavagnacco premia i cittadini virtuosi

Un premio a chi, residente nel territorio comunale, durante l'anno si è distinto per l'impegno sociale e di solidarietà in ambito associativo o da privato e con dedizione, generosità e in modo totalmente disinteressato l'ha portato avanti. Il “Premio annuale della Solidarietà” del Comune di Tavagnacco vuole dare un riconoscimento simbolico proprio a queste persone per promuovere la cultura e la pratica del volontariato in ambito sociale, culturale, sportivo, scolastico e dei servizi.



Le proposte di assegnazione le possono presentare i cittadini, ma anche Enti o Associazioni aventi sede legale nel territorio comunale di Tavagnacco. Non sono ammesse auto-candidature né proposte da parenti ed affini fino al 3° grado.



Quest’anno la Commissione di valutazione assegnerà il “Premio annuale della Solidarietà” durante la serata del 23 novembre 2019 alle ore 20.30 presso la Chiesa di Branco, in occasione dello spettacolo di beneficienza “Cjantis in Branc”.



Tutte le segnalazioni o proposte di assegnazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo in Piazza Indipendenza 1 - Feletto Umberto, oppure via mail a protocollo@comune.tavagnacco.ud.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 20 novembre 2019.



Il modello per la proposta di assegnazione del Premio è scaricabile dal sito del comune all'indirizzo 👉 http://www.comune.tavagnacco.ud.it/manifestazioni/segreteria/premio-annuale-della-solidarieta-2019