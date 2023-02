Tavagnacco, ricariche per auto e bici elettriche

Sabato in piazza di Prampero si è svolta l'inaugurazione delle colonnine elettriche per auto e bici promosse dal Comune di Tavagnacco con una donazione dei Lions Club Lionello Udine e realizzate da Blitz Power, che ne gestirà il servizio di ricarica per i prossimi anni.

Il Comune ha messo a disposizione gli stalli gratuitamente per poter consentire all'impresa vincitrice del bando pubblico di compiere l'investimento e l'installazione dei punti di ricarica per veicoli elettrici, inserendo anche, quale elemento migliorativo, la posa di una colonnina a ricarica fast da 50kW accanto al servizio di car sharing in piazza Indipendenza. Le restanti sei stazioni da 22kW si trovano in via Cesare Battisti, via Bolzano, via Roma, via Dante Alighieri, via Della Chiesa e via Molin Nuovo.

"L'Amministrazione con questo intervento - commenta l'assessore alle politiche energetiche Giulia Del Fabbro - ha voluto promuovere non solo la mobilità green, ma anche l'attrattività dei centri di ogni frazione, sia per i propri residenti che potranno usufruire delle colonnine e, nell'attesa della ricarica, vivere le piazze e i loro servizi, sia per i turisti, i quali scelgono sempre più di spostarsi con mezzi elettrici a 2 o 4 ruote".

“La realizzazione di queste opere è parte di un percorso volto alla cura dell’ambiente iniziato da anni nel nostro Comune” ha dichiarato il Vice Sindaco Federico Fabris al taglio del nastro, al quale hanno partecipato anche diversi altri amministratori comunali e il Sindaco uscente Moreno Lirutti. Presenti anche i rappresentanti del Lions Club Lionello Udine - Enrico Savio, Stefano Toppano e Anna Bracaglia - che, con l'obiettivo di promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale sul territorio friulano, ha donato alla comunità la colonnina di ricarica per bici elettriche sita in piazza di Prampero.

Intervenuta anche Blitz Power con Franco Zuppa, che ha illustrato le modalità per prenotare e ricaricare il proprio mezzo nelle stazioni elettriche e Cussigh Bike, con Enzo Cussigh che, in collaborazione con gli esercenti locali di Tavagnacco, predisporrà un punto di assistenza bici self service nella stessa area.

Per maggiori info sul servizio