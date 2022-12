Teatrino dei puppets a Ronchi dei Legionari

Teatrino dei puppets, giochi e intrattenimento per i bimbi dai tre agli otto anni venerdì 16 dicembre dalle 17.30 nella sala parrocchiale della chiesa di via Redipuglia a Ronchi dei Legionari.

Un anno dopo il successo di 'Ma che storia è mai questa - Un bambino che salva il mondo?', la Finestra del Sole Odv, in collaborazione con l'associazione Barnaba Onlus, presenta 'Col naso in su - Ma che Regno è questo?', uno spettacolo dedicato ai più piccoli nel quale i puppets Carolina e Anna racconteranno loro le meraviglie del Regno di cui Gesù ha parlato.

Pace, speranza, amore, fiducia... sono solo alcune delle parole che Gesù ha voluto pronunciare per descrivere la vera alternativa alla negatività che ci circonda e vivere nella certezza che il male sarà vinto per sempre. Un'occasione per trascorrere un momento di gioia con i più piccoli, in vista del Natale. Prenotazione posti consigliata causa capienza limitata della sala al 389-2399653 o al link.