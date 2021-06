TecnicaMente entra al Malignani e al Mattioni

Si è svolto in due istituti tecnici del territorio friulano (ITIS Malignani di Udine e l’IPSIA Mattioni di Cividale) l’ottava edizione di TecnicaMente, il progetto Adecco, nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.

In Friuli Venezia Giulia il progetto ha coinvolto 2 aziende, Asem e Gesteco, e gli studenti degli istituti tecnici coinvolti che si sono sfidati nella realizzazione di progetti commissionati loro dalle aziende.

Le imprese hanno valutato i progetti assieme a professori e dirigenti scolastici che hanno reso possibile la strutturazione del programma anche a distanza. I migliori elaborati sono stati premiati con assessment e sessioni di coaching dedicati per rendere i ragazzi più preparati ad affrontare il mondo del lavoro. Inoltre, da quest’anno, i migliori progetti a livello nazionale si sfideranno in una tappa conclusiva che si svolgerà presso PHYD, digital ventures di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e l’Intelligenza Artificiale di Microsoft con un hub in Via Tortona 31 a Milano.



Quest’anno sono state 45 le scuole protagoniste, 800 gli studenti e 200 imprese in tutta Italia. Tecnicamente mette inoltre a disposizione tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro non accontentandosi, ma cercando un lavoro che possa permettere di esprimere tutto il loro talento. L’edizione 2021 ha previsto anche una partnership di Adecco con WeSchool primo player italiano della scuola digitale e dell’innovazione didattica, con 1.7 milioni di studenti e 230.000 docenti, grazie alla quale sarà possibile interagire con gli studenti in modo ancora più coinvolgente e dinamico, creando connessioni tra i giovani di tutte le scuole coinvolte in TecnicaMente.

Una speciale community ha consentito di condividere materiali di approfondimento, novità e spunti su come approcciare il mondo del lavoro ed esprimere il proprio talento, in un contesto in cui ogni studente sarà stimolato al confronto e allo scambio di opinioni. La community sarà uno spazio privato, accessibile solo su invito e previa registrazione con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi anche nell’immediato post diploma. Negli anni scorsi il progetto TecnicaMente ha visto coinvolti quasi 8000 ragazzi in 400 scuole di tutta Italia, di cui 800 hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro.

“TecnicaMente cresce e si evolve – ha dichiarato Massimiliano Medri, Managing Director di Adecco Workforce Solutions - rispondendo non solo alle esigenze di aziende e studenti ma anche adeguandosi al momento difficile che la scuola sta vivendo. Quest’anno nonostante le difficoltà siamo riusciti a coinvolgere oltre 45 scuole su tutto il territorio offrendo ai ragazzi non solo la possibilità di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio sempre alla ricerca di talenti ma anche con studenti di altre regioni creando una community virtuale di scambio di esperienza. Un passo importante per cercare di colmare l’isolamento che i ragazzi stanno vivendo”.

Per maggiori informazioni: https://www.adecco.it/tecnicamente

