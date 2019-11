Tecnologia pordenonese per il razzo Virgin Orbit

Ci sono eccellenti casi di piccole imprese locali associate a Unindustria Pordenone che crescono e consolidando la loro posizione in settori avanzati ed esigenti come l’aerospace. Una di loro è Multiax International CNC Srl di Brugnera che oggi, dopo un riposizionamento post-crisi del legno, fornisce marchi come PSA Peugeot-Citroen, Dongfeng Motors, Gruppo Safran, Hutchinson Aerospace, Goodrich-UTC Aerospace Systems. Tra i casi più recenti, quello di Virgin Orbit, società consolidata dell’omonimo gruppo, merita un approfondimento.

L’obiettivo della ditta statunitense è fornire servizi di lancio per satelliti medio/piccoli e in questo senso sta ultimando lo sviluppo di un modello di razzo che viene lanciato dall'aria da un Boeing 747 modificato chiamato Cosmic Girl il cui compito è portare il razzo ad altitudini elevate e lanciarlo in orbita da lì. Il razzo che sta sviluppando Virgin Orbit è, più propriamente, un veicolo di lancio orbitale a due stadi denominato LauncherOne. Il progetto fu iniziato da un’altra azienda del gruppo, la Virgin Galactic nel 2007 ed ha subito diverse revisioni e miglioramenti, fino alla versione attuale. Il concetto originale di LauncherOne, infatti, prevedeva un veicolo di lancio più piccolo (200 chilogrammi in orbita terrestre bassa) che è stato sostituito da un razzo più grande, in grado di portare carichi tipici dei piccoli satelliti di 300 kg in orbita eliosincrona a 500 km.

A fine 2018 Multiax ha ricevuto un ordine da Virgin Orbit per la fornitura di un centro di lavoro CNC per lavorare (tagliare, forare, etc.) moduli del razzo LauncherOne.

Il responsabile del progetto di Virgin Orbit ha spiegato che "per le lavorazioni dei razzi LauncherOne erano richieste più lavorazioni specifiche per unire i diversi stadi e, per fare questo correttamente, abbiamo deciso di riservare una cella di produzione dedicata, al fine di evitare i tipici problemi legati alla subfornitura, come ad esempio ritardi, difficoltà nei controlli qualità e costi elevati. Inoltre, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo deciso di chiedere ai potenziali fornitori anche di integrare una maggiore industrializzazione del processo allargato di produzione. Fondamentalmente, stavamo cercando un fornitore che fosse in grado anche di svolgere altre operazioni, diverse ma strettamente connesse alle lavorazioni CNC, portando la produttività del sistema ai massimi livelli. In passato era normale acquistare i macchinari e, una volta definiti i pezzi da lavorare, sviluppare il postprocessor, la strategia di lavorazione e il programma".

"In questo caso, invece era essenziale trovare un vero partner competente in materia e che ci seguisse lungo il percorso. La struttura ed il design della macchina sono stati altri fattori molto importanti per noi. La macchina permette di gestire il carico/scarico del pezzo in modo totalmente integrato, permettendoci di gestire le operazioni che vengono prima e dopo le tipiche operazioni di fresatura/foratura, creando così consistenti vantaggi rispetto alle soluzioni standard disponibili sul mercato", spiegano da Virgin Orbit.

La macchina è attualmente nella fase finale di test e la consegna è prevista nei primi mesi del 2020.

Il 14 e 15 novembre Multiax aprirà le proprie porte per un Open House durante la quale sarà possibile vedere la macchina di Virgin Orbit, oltre ad altri prodotti CNC in consegna, tra cui un portale di grandi dimensioni utilizzato per la lavorazione di pezzi strutturali aeronautici in alluminio.

Soddisfazione per questa commessa, importante, prestigiosa e ad altissimo contenuto tecnologico, è stata espressa dal Presidente, Michelangelo Agrusti: "La costante scoperta di eccellenze nel nostro Territorio è davvero sbalorditiva – ha detto – in questo caso apprezziamo anche la capacità dell’impresa di adattarsi virtuosamente al mercato con un riposizionamento rapido e intelligente. Il fatto che il lavoro sia stato ottenuto contro colossi con capacità di investimento differenti rispetto a quelli di Multiax conferisce a questo traguardo, se possibile, un valore ancora maggiore".