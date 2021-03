Telecomandi a prova di Covid made in Fvg

Si chiama Hygienic Cover ed è una innovativa custodia monouso, l’unica al mondo che rende identificabile senza ombra di dubbio il primo utilizzo. La soluzione brevettata e realizzata dall’azienda Igicov con sede a Cordovado in provincia di Pordenone è un prodotto innovativo ma allo stesso tempo semplicissimo da usare. Unica ad aver ottenuto la certificazione di sterilità, si tratta di una cover igienica monouso a doppio strato che rende i telecomandi a prova di virus e batteri. Il telecomando, infatti, passando di mano in mano, è un vero e proprio ricettacolo di germi. Per questo motivo una pulizia tradizionale non è sufficiente ad eliminare gli agenti patogeni presenti sulla sua superficie. L’azienda friulana è stata creata dagli imprenditori friulani Luca Ramonda, Giorgio Mavridis e William Bellina.



Ma cos’ha di diverso e innovativo rispetto alle altre cover in commercio? “Le cover monostrato tradizionali non danno la certezza di essere sostituite di volta in volta – spiegano i titolari di Igicov -, mentre Hygienic Cover permette di identificare il primo utilizzo, essendo il cliente stesso a rimuovere la protezione esterna. In questo modo, l’utilizzatore ha la garanzia che la superficie sottostante sia assolutamente priva di batteri o virus, in quanto non è mai stata toccata da nessun altro in precedenza. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha cambiato e continuerà a modificare anche in futuro il nostro stile di vita – continuano i titolari -. L'attenzione verso la pulizia e l'igiene saranno una preoccupazione ancora più costante di quanto lo sono state fino ad oggi. Per questo abbiamo pensato ad una soluzione semplice e pratica, ma allo stesso tempo assolutamente sicura, per ripartire con serenità e dare valore aggiunto alle strutture che la utilizzano”.



Realizzata con materiali a 100% riciclabili, nel rispetto della natura, la cover monouso, su richiesta, può essere imbevuta di soluzioni antimicrobiche per usi specifici e ambienti asettici. Può essere usata per proteggere molti oggetti di uso comune come telefoni wireless, tablet, cornette del telefono, chiavi elettroniche e altro. Inoltre può essere prodotta per tutti i tipi e le dimensioni di telecomando e permette l’utilizzo di apparecchi touchscreen.Hygienic Cover è perfetta per hotel, B&B e appartamenti in affitto, ospedali, case di cura, case per anziani, ambulatori, ma anche per la grande distribuzione per usi come bar, scuole e abitazioni private dei cittadini che vogliono dare una protezione in più ai telecomandi di casa. L’hotel Là di Moret di Udine è stata la prima struttura ricettiva del Friuli Venezia Giulia a dotare i telecomandi in uso nelle sue camere della soluzione Hygienic Cover, garantendo così totale sicurezza agli ospiti dell’albergo.