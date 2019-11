Telefoni fuori campo e cittadini senza voce

Mentre il dibattito impazza sull’arrivo della nuova rete 5G, ci sono ancora molti territori dove i cittadini faticano perfino a fare una normale chiamata con il proprio telefonino. E non parliamo soltanto di molti Comuni delle aree montane, tradizionalmente svantaggiati perché per le compagnie telefoniche il basso numero di residenti rende poco appetibili gli investimenti. Perché anche in territori dove pure di utenti ce ne sono parecchi le cose ultimamente pare funzionino non troppo bene.

Che qualche problema ci sia lo dimostra il documento redatto dall’Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) che, a fine settembre, ha redatto e reso pubblica una lunga lista di municipi dove sono stati segnalati disservizi o addirittura l’assenza completa del servizio di telefonia mobile.



Segnale da oltre confine

Le cose vanno anche peggio nelle Valli del Natisone, dato che mentre il segnale irradiato dalle compagnie italiane sembra irrimediabilmente debole, quello che arriva dalla Slovenia è ben presente tanto che a molti cittadini capita di trovarsi collegati proprio alla rete d’oltre confine, soprattutto se sul proprio telefono è stata disposta la selezione automatica dell’operatore.



L’interrogazione

Il problema di fondo è che molte aree montane hanno tra le poche opzioni a disposizione per sopravvivere il turismo, ma se manca un servizio ormai essenziale come quello telefonico, allora è inutile pretendere che i turisti decidano di visitare questi territori. Proprio dal documento dell’Uncem e dalle lamentele di tanti residenti ha preso le mosse l’interrogazione presentata dall’onorevole friulano di Forza Italia Roberto Novelli nella quale chiede che il Governo intervenga per evitare spopolamento e desertificazione commerciale.

“E’ inaccettabile che mentre si parla di 5G, migliaia di cittadini della nostra regione – sottolinea il parlamentare che già nel 2016 e nel 2017 aveva sollevato il problema in consiglio regionale - non possano mandare un sms o effettuare una chiamata d’emergenza. Una vergogna a cui chiedo che il Governo ponga rimedio, obbligando gli operatori telefonici italiani a garantire la copertura anche nelle così dette zone a fallimento di mercato, come avviene ad esempio per il servizio postale universale nel 2019. La conseguenza diretta di questo problema è il progressivo spopolamento dei comuni interessati e la desertificazione commerciale. Oltre agli evidenti disagi pagati dai residenti, si registra anche l’allontanamento di chi vorrebbe fare impresa in queste zone e che rinuncia perché nel 2019 è difficile se non impossibile mantenere rapporti con la clientela senza la telefonia mobile”.



Lo sfogo degli utenti

Che la situazione sia difficile sembrano dimostrarlo anche le lamentazioni lette sui social proprio a seguito del post con il quale il parlamentare annunciava l’interrogazione.

“Siamo stati sulla luna e non riusciamo a fare una telefonata da Masarolis (frazione di Torreano, ndr )...” scrive sconsolata una signora, mentre qualcun altro fa notare che “A Rualis (frazione di Cividale, ndr) sono settimane che il telefonino prende la rete slovena” scrive una cittadina, mentre 8un altro interlocutore, molto conosciuto in quanto amministratore locale scrive: “Benvenuto in Slovenia dice spesso mio telefono. Però me lo dice mentre giro per Sanguarzo (anche questa una frazione di Cividale)”.

“Fai qualcosa Roberto altrimenti devo cambiare residenza - scrive amareggiata un’altra utente -. Ovviamente prendendo la linea slovena, consumo il credito a disposizione e mi scatta l’autoricarica. Possibile che la linea Slovena sia più forte della nostra?”. “A Gagliano sono anni che prendo la rete Slovena - afferma un altro cittadino - ho cambiato anche operatore, ma non è cambiato niente. Quando sono a casa non riesco ad essere chiamato da amici e clienti”.

Insomma, altro che Rete 5G. In Friuli, in alcune zone, è già un miracolo se riusciamo a usare il telefonino per parlare.



Il traffico dati aumenta e ci toglie la parola

Non sono solo le aree montane a patire per i disservizi della telefonia mobile. Nonostante il fiorire di antenne e compagnie pronte a offrire contratti apparentemente molto vantaggiosi, i conti non tornano perché anche in territori più densamente abitati l’impressione è che il servizio abbia fatto un passo indietro, per lo meno se si parla delle normali telefonate.

Abbiamo tentato senza successo di ottenere qualche spiegazione dal ministero dello Sviluppo economico e dalle compagnie telefoniche, ma i tempi sono risultati talmente lunghi da essere incompatibili con la pubblicazione di questa piccola inchiesta. Tuttavia, secondo alcuni interlocutori che ci hanno chiesto di non essere citati, l’indebolimento del segnale dedicato alla voce sarebbe direttamente legato alla progressivo rafforzamento del servizio dati, che occupa molta più banda a fronte di una capacità di coprire le distanze più ridotta. Dato che le antenne sono molto costose, le compagnie telefoniche stanno spremendo gli impianti esistenti riducendo la banda dedicata alla voce per spingere sui dati. Come dire: guardare sugli smartphone video e navigare ci sta togliendo la parola. Chi valuta se installare in casa un ripetitore per migliorare la capacità di fare e ricevere telefonate sappia che, nonostante l’ampia offerta disponibile su Internet, non risulta esserci al momento in commercio per usi non professionali alcun dispositivo omologato ovvero. Il rischio è dunque di usare qualcosa che oltre a non garantire i risultati attesi, potrebbe anche avere conseguenze sul servizio di telefonia mobile nella propria zona.