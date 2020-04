Telefono amico per anziani a Pordenone

Lunedì prossimo partirà a Pordenone un nuovo servizio di assistenza telefonica a 3500 anziani soli over 70. L'iniziativa è del sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Eligio Grizzo. A telefonare agli anziani saranno i volontari della protezione civile. “Finora – spiega Ciriani – venivano contattati gli anziani seguiti dai servizi sociali, ora estendiamo il progetto. E' un modo per stare vicino a chi è più fragile e subisce più di altri l'emergenza”. Servizi sociali e protezione civile di Pordenone stanno lavorando a pieno regime con forme di assistenza, consegna spesa e farmaci a domicilio a chi è in difficoltà (recapiti e altre informazioni utili su comune.pordenone.it/coronavirus).