Per fare fronte al crescente disagio emotivo sociale e per non lasciare inascoltata alcuna richiesta di aiuto, il Telefono Amico di Udine avvia una campagna di ricerca di nuovi volontari e un corso gratuito di formazione all'ascolto. La presentazione del corso è in programma giovedì 16 gennaio alle 18 in viale Venezia 281 presso il Csv Fvg.

Per informazioni scrivere a udine@telefonoamico.it.