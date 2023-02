Lunedì 6 febbraio, alle 17.30, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, Telefriuli presenta 'La Tv dai Furlans', il nuovo palinsesto, interamente in friulano, a disposizione dei telespettatori on demand già dalla giornata di lunedì. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Per poter seguire tutti i programmi, basta sintonizzarsi sul canale 11 ‘on demand’ del Digitale terrestre (freccia in su del telecomando per i televisori abilitati).