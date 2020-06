Tempi, costi e novità dei Centri estivi

Da oggi è possibile per le famiglie iscrivere i propri figli ai Centri estivi di San Vito al Tagliamento. Un servizio atteso che l’Amministrazione comunale ha dovuto rivisitare per rispondere alle linee guida di Governo e Regione FVG in materia di emergenza sanitaria. Le novità riguardano l’incremento dei posti disponibili con una nuova offerta per la fascia di età dagli 11 ai 14 anni. Tariffe calmierate che sono rimaste “congelate” rispetto all’anno passato con i maggiori costi, quasi triplicati, a carico dell’Ente comunale. E poi sostegno economico da parte sempre del Comune di San Vito anche verso quei Centri estivi organizzati da soggetti diversi dall’ente.



I Centri estivi 2020 sono organizzati dall’Amministrazione comunale di San Vito assieme alla Cooperativa sociale Itaca con la finalità di promuovere un’occasione di crescita e divertimento per i bambini e i ragazzi. Saranno al contempo adottate tutte le adeguate misure per garantire la sicurezza degli utenti così come degli operatori. Per quanto concerne le iscrizioni, si effettuano in via telematica, attraverso la compilazione di un apposito modulo già disponibile sul sito web del Comune (alla pagina www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it) dove vi sono anche maggiori dettagli rispetto alle attività educative-ludico-ricreative proposte e alle modalità organizzative al fine di prevenire il Covid-19.



Le iscrizioni, come detto, sono già aperte e lo rimarranno fino a martedì 16 giugno. Terminato il periodo utile per le iscrizioni, l’utente riceverà tramite e-mail la comunicazione con l’accoglimento della domanda, la quota da versare con le relative modalità, il periodo e la sede di svolgimento del servizio. Ecco alcuni numeri relativi al servizio: c’è un aumento dei posti offerti dalla gestione diretta del Comune che salgono da 100 a 126. Il servizio rimarrà aperto in tutto per 8 settimane, dal 22 giugno al 14 agosto, e sono previsti quattro moduli di due settimane ciascuna con la possibilità quindi di offrire il servizio di due settimane a 492 utenti. Come si diceva, le tariffe sono uguali all’anno precedente, senza l’adeguamento ISTAT.Parlando di cifre, la retta è di 180 euro per ogni modulo che ha una durata pari a 2 settimane, ma ci sono una serie di riduzioni per le famiglie con redditi fino a 50.000 euro. La differenza è a carico del Comune. Le riduzioni sono calcolate in base al reddito ISEE in corso di validità e dunque le tariffe sono così rideterminate: per le famiglie con un reddito ISEE compreso tra 30.001 a 50.000 euro, il costo per 2 settimane scende a 120 euro; da 15.001 a 30.000 è di 90 euro; da 7.501 a 15.000 e di 76 euro; inferiore a 7.500 euro, c’è l’esenzione dalla retta. E’ previsto un ulteriore sconto della retta pari a 10 euro, a modulo, per i nuclei familiari con iscritti più di un figlio. Si ricorda che il costo del pasto è sempre dovuto ed è fissato a 4,50 euro cadauno.Per coloro che non sono in possesso dell’ISEE al momento del pagamento, è prevista la possibilità di richiedere direttamente all’Amministrazione comunale la corresponsione dell’importo della riduzione entro il 30 settembre 2020, al netto di eventuali altri contributi pubblici percepiti.I Centri estivi sono suddivisi per fasce d’età. La prima fascia va da 0 a 3 anni e sarà ospitato nell’asilo nido (dettagli in fase di definizione). Poi vi è quella dai 3 ai 6 anni e sono due le sedi individuate per le attività: la scuola dell’infanzia di Prodolone e la scuola Rodari di Ligugnana. La terza fascia va dai 6 ai 10 anni e anche in questo caso sono due le sedi: la scuola primaria De Amicis di Prodolone e la scuola primaria Marconi di Ligugnana. Il tema scelto per la seconda e terza fascia è “La Freccia Azzurra”: sarà un centro estivo diffuso alla scoperta delle meraviglie dell’Italia. La novità dei Centri estivi 2020 è l’offerta dedicata alla fascia d’età dagli 11 ai 14 anni. La sede è quella della scuola media Amalteo di Ligugnana e il tema scelto è “Instacamp. Un’avventura senza filtri”: dopo mesi di iperdigitalizzazione, è tempo di staccare un po’ dal virtuale per riscoprire le bellezze del reale.I Centri estivi comunali avranno i medesimi orari di apertura e cioè dalle 7.30 alle 17.