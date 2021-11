E' tempo di Avvento a Malborghetto Valbruna, dove tanti eventi e appuntamenti accompagneranno residenti e visitatori verso il Natale.

A Valbruna durante le serate di Advent Pur, il paese sarà animato da un grazioso mercatino natalizio e dalla possibilità di compiere un romantico giro in carrozza trainata dai cavalli (prenotazione obbligatoria).



A Malborghetto, nella magica atmosfera del centro del borgo, sarà possibile ammirare il monumentale calendario dell’Avvento a Palazzo Veneziano, sede di mostre e concerti serali. In più, a Casa Oberrichter si susseguiranno tanti laboratori a tema natalizio.



A Ugovizza, nella sala dell’ex latteria, ci saranno laboratori di biscotti tradizionali per adulti e bambini. Mani esperte vi guideranno nella preparazione dei tipici biscotti natalizi della Valcanale.

In tutti i ristoranti di Malborghetto – Valbruna, inoltre, una ricca offerta enogastronomica delizierà i palati di grandi e piccini.



Advent Pur aspettando Natale

Percorso Advent pur:

Un romantico percorso tra i boschi della piana di Valbruna, tra alberi e baite di legno dove sorseggiare bevande calde e assaporare qualche dolcetto, ascoltare musica natalizia o semplicemente ammirare manufatti dell’artigianato locale. Una passeggiata sovrastati dalle vette innevate delle Alpi Giulie, magari a bordo di una slitta trainata dai cavalli, un’esperienza tutta da vivere e ricordare nella magia del Natale, nella notte rischiarata dalla luce delle lanterne.Quanto di più lontano ci possa essere dal mondo chiassoso dei centri commerciali, la passeggiata vuole offrire al visitatore l’occasione per riappropriarsi delle atmosfere magiche del Natale di una volta, di vivere il periodo dell’Avvento in sintonia con la natura e i doni meravigliosi che solo essa può donare: la neve che scrocchia sotto le scarpe, il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che colora le guance e il luccichio dei cristalli di ghiaccio che impreziosisce il paesaggio.“Advent pur” è un invito a compiere un cammino spirituale nel silenzio della natura: sulla piana di Valbruna gli animali in una piccola stalla fanno da contorno al presepe, la musica degli Alpenhorn si diffonde soffusa mentre nei vecchi stavoli si canta e si suona attorno al fuoco, raccontando leggende e storie che riscaldano i cuori e le lunghe notti del solstizio.E’ il momento di ritornare un po’ bambini, almeno per un giorno….e vivere la magia di questo straordinario periodo di attesa che porta al Natale.Partenza da Valbruna (vicino all’alimentari Fiorini) – Itinerario di 2.5 km attraverso il bosco e la piana di Valbruna senza dislivelloDalle ore 16.00 alle 19.30 (ultimo orario di accesso al sentiero)Chiusura sentiero con ritiro lanterne ore 20.30Costo:€ 6.00 a persona, gratuito per i bambini al di sotto di 11 anni e per i residentiAbbigliamento consigliato:Abiti invernali caldi, guanti e berretto, scarpe da trekking invernaliNoleggio lanterna su cauzione, punti di ristoro lungo il percorsoPossibilità di noleggio di slittini per trainare i bambini lungo il percorso in caso di nevePrenotazione obbligatoria per il giro in carrozza trainata da cavalli