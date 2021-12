Tempo di bilanci per la ProBuja

“Come tutte le comunità, anche quella di Buja ha purtroppo sofferto di tante limitazioni nel primo semestre 2021 legate alla pandemia. Ma l’entusiasmo non è mai venuto a mancare e appena è stato possibile la ProBuja, assieme a tante associazioni locali, ha voluto riprendere in mano la vita sociale del paese”, raccontano dalla Pro loco.

“Sabato 3 luglio si è dato il via agli eventi estivi programmati in sinergia con l’Amministrazione comunale e le diverse realtà associative e commerciali di Buja”, ricorda ancora la presidente della ProBuja, Anna Lisa Ballandini. “Nelle sale espositive del Museo dell’Arte e della Medaglia di Monte di Buja, si è inaugurata la mostra collettiva, che ha raccolto le opere di 31 artisti locali dal titolo ‘Rinascita’, che ha voluto rappresentare proprio il significato della ripartenza di una comunità e dei rapporti sociali, una condivisione d’intenti e grandi collaborazioni”.

“Con questo spirito abbiamo voluto dare spazio agli esercenti nell’organizzazione della tradizionale Festa del Patrono di San Ermacora e Fortunato del 12 luglio, che ha visto animare con quattro giorni di festa il nostro paese. I chioschi enogastronomici sono stati gestiti dai vari locali e la ProBuja, con grande spirito di collaborazione in questa occasione, ha voluto farsi da parte e gestire solo il supporto organizzativo della manifestazione occupandosi della promozione, della gestione logistica e dello spettacolo pirotecnico nella serata della festività. Il 12 luglio si è organizzata la tradizionale Fiera di San Ermacora con il mercato e la presenza delle giostre, per tutte le giornate della manifestazione”.

“Tra luglio e agosto, tre appuntamenti di cinema all’aperto hanno animato le serate della cittadina, coinvolgendo varie location del paese. Nel mese di agosto abbiamo riproposto, in una veste estiva, la tradizionale Fieste di Primevere – Sagra del Toro nella struttura Gino Molinaro di Monte di Buja, dal 6 all’8 agosto, in occasione di San Lorenzo, a cui è dedicata la Pieve di Monte “Il taur a San Laurinc”. Un weekend dedicato alla gastronomia che vede come piatto principe il toro allo spiedo e altri piatti sempre a base di carne di toro”, ricorda ancora la presidente.

“Settembre ha visto la ProBuja impegnata nelle quattro giornate di Friuli Doc nello stand del Castello di Udine. C’è stato un grande dispiegamento di volontari, per una versione nuova della kermesse, con servizio al tavolo e condivisione d’intenti tra le varie Proloco partecipanti, dovendo fare fronte a nuove regole imposte dalle normative sanitarie in vigore. Siamo partiti con molte incognite ma, con tanto spirito collaborativo e di ripartenza e grazie anche alle splendide giornate di sole settembrine, abbiamo registrato un grande successo di pubblico”.

“Non mancano, poi, gli eventi natalizi! Il 6 dicembre nella cornice del Parco Oratroviamoci di Madonna di Buja ha fatto la sua ricomparsa San Nicolò che ha portato in dono giochi e dolcetti a oltre 140 bambini dai 3 ai 7 anni, iscritti per l’occasione alla ProBuja. L’8 dicembre sono stati organizzati i mercatini natalizi nella piazza antistante il Municipio e si è inaugurato il Presepe, realizzato dai volontari della Proloco con l’apporto degli angioletti dei bimbi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di Buja. Uno stuolo di angeli che sovrastano il Presepe, che vogliono dare un segno di speranza a questo ancora trepidante Natale”.

“Momenti ricreativi, culturali, enogastronomici e sociali. Grande condivisione per grandi progetti, grande spirito di collaborazione e inclusione per la ripresa sociale della comunità”, conclude la presidente Anna Lisa Ballandini che guarda in positivo alla ripartenza della sua ProBuja.