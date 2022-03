Tempo di premiazioni per We Love Safety

Si terranno giovedì 31 marzo, alle 16.30, nell’auditorium del Cefs di Udine, in via Bison 65, le premiazioni della prima edizione del concorso We Love Safety, ideato dagli enti di formazione professionale Cefs, Esmeps, Formedil ed Edilmaster, cui hanno preso parte, da dicembre 2021, oltre 700 alunni delle scuole medie e superiori del Fvg.

Scopo di questa iniziativa, finanziata dalle Casse edili di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, era quello di far imparare ai ragazzi la cultura della sicurezza attraverso la creatività. Gli studenti erano stati infatti coinvolti nella riprogettazione creativa di due dei dispositivi di protezione individuale più iconici del mondo delle costruzioni: il caschetto e il gubbino ad alta visibilità.

Le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Ic Don Milani (sedi di Aquileia e di Fiumicello) di Udine, Ic Campi Elisi - Lionello Stock di Trieste, Ic Pordenone Sud e Ic Ezio Giacich di Monfalcone - Gorizia (346 in tutto) hanno avuto l’opportunità di (ri)progettare e realizzare in scala 1:1 il design di una possibile collezione di caschetti di protezione dalla grafica contemporanea e “cool”, mentre le allieve e gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado dell’Isis Malignani e dell’Itg Marinoni di Udine, del Liceo Artistico Nordio di Trieste, dell’Isis Sacile-Brugnera - sede di Carniello, dell’Isis Zanussi e dell’Isis Mattiussi - Pertini di Pordenone, dell’Istituto Professionale Statale Cossar - Da Vinci e del Liceo Artistico Fabiani di Gorizia (331 in tutto) hanno potuto cimentarsi nel ripensamento dei gilet ad alta visibilità (quelli realizzati con materiale fluorescente e catarifrangente) ideando nuove traiettorie grafiche di una possibile linea di abbigliamento da far indossare a tutti i lavoratori del settore edile.

Alle premiazioni interverranno, tra gli altri, Angela Martina, presidente del Cefs Udine nonché presidente Ance Udine, e Umberto de Eccher, presidente della Cassa Edile.