Tende da triage, rafforzate contro le forti raffiche di bora

Volontari della Protezione Civile del Fvg al lavoro per fissare a prova di vento le tende da triage montate fuori dagli ospedale per l'emergenza Coronavirus. L'opera di ancoraggio si è resa necessaria a causa delle forti raffiche di bora per assicurare alle strutture la stabilità.



L'allerta meteo ha confermato il protrarsi anche per domani del rinforzo del vento in pianura e sulla zona montana, con raffiche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste.

Oggi sono operativi 450 volontari in 150 comuni del Friuli Venezia Giulia.