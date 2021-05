Terminal Nord lancia i giovedì del cashback

Abbiamo tutti preso familiarità con la parola “cashback”, per le numerose iniziative messe in campo a livello nazionale a sostengo degli acquisti delle famiglie italiane. Il Parco commerciale Terminal Nord (Via Tricesimo, 149 – Udine) lo propone in una formula molto semplice ed immediata: dal 13 maggio all'1 luglio, ogni giovedì sarà attivo un info point dedicato all’iniziativa; presentando uno o più scontrini del valore minimo complessivo di 50 euro, si riceverà un carnet di buoni shopping da 15 euro. I buoni potranno essere utilizzati in tutti i punti vendita del Parco commerciale aderenti all’iniziativa.

“Si tratta di un’attività attraverso cui vogliamo premiare i nostri clienti più affezionati, con l’intento di tornare a vivere lo shopping come un momento spensierato e di appagamento personale", afferma Giampiero Gramegna, Direttore di TerminalNord. “Il cashback del giovedì è la prima di tante nuove iniziative che vogliamo realizzare e proporre alla città di Udine, per tornare a vivere assieme e sempre in sicurezza, il nostro parco commerciale".

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare il sito parcoterminanord.it