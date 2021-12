Terminati i lavori di ristrutturazione della palestra di Bannia

Sono terminati in questi giorni i lavori di ristrutturazione della palestra di Bannia di Fiume Veneto, resa inagibile dalla grandinata dell'1 agosto, che hanno visto il rifacimento della copertura, severamente colpita, la bonifica e rimozione dell’amianto e il rifacimento del parquet, sollevato in più punti a causa delle infiltrazioni d’acqua.

Il costo totale dell’intervento, pari a 225.000 euro, è stato finanziato per 25.000 euro con fondi comunali e per 200.000 da un contributo erogato dal Ministero dell’Istruzione, ottenuto dalla Giunta comunale in tempi record.

Con la riapertura dopo la pausa natalizia, la scuola primaria della frazione potrà nuovamente usufruire della struttura, così come le attività del doposcuola e delle associazioni che, negli ultimi mesi, hanno dovuto traslocare temporaneamente nelle altre palestre comunali. Il parquet, grazie al rifacimento, è ora adatto anche alla pratica del pattinaggio su rotelle, disciplina che proprio a Bannia ha una realtà di successo nazionale.

“Un plauso – commenta il Sindaco Jessica Canton - va rivolto agli uffici comunali e alle ditte incaricate dell’intervento, per essersi coordinati alla perfezione e aver raggiunto l’obiettivo che l’amministrazione aveva posto, ovvero la sistemazione entro il termine del 2021, senza ritardi. Questo è un altro risultato importante verso la messa in sicurezza normativa e l’efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici del Comune di Fiume Veneto, perché abbiamo sempre ritenuto prioritario che i nostri alunni possano studiare e svolgere attività extracurriculari e sportive in strutture sicure, moderne, attrattive e confortevoli".