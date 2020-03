Termometro impazzito, sulle alpi e in mare, troppi gradi in più

Fa caldo, anzi fa troppo caldo, ma un conto è la percezione, un conto ciò che raccontano i dati raccolti ed elaborati dagli esperti. Che le temperature siano più alte del dovuto lo conferma il meteorologo dell’Osservatorio metereologico regionale dell’Arpa Fvg, Marcellino Salvador: “Prendendo come base i dati della stazione di Udine, si registra attualmente una media (mesi di dicembre, gennaio e febbraio) di 5,8 gradi, mentre la storica calcolata sugli ultimi 40 anni è di 4,5 gradi. Siccome le giornate si stanno allungando e cresce l’irraggiamento è probabile che le temperature si attesteranno in media attorno ai 6 gradi facendo registrare uno scostamento in aumento di un grado e mezzo. Si può dunque parlare di una evidente anomalia sebbene non si sia stato raggiunto il record registrato negli inverni del 2013-2014 e del 2006-2007, quando la temperatura media a Udine è stata di 7 gradi. Un altro inverno mite, simile a quello attuale, è stato quello tra il 2000 e il 2001, che si è attestato in media attorno ai 6 gradi. Tornando ai giorni nostri, in pianura sono stati registrati a dicembre due gradi oltre la norma, a gennaio un grado oltre e a febbraio si viaggia attorno a poco meno di due gradi oltre la norma.”.



Dunque inverno caldo, ma non da record, anche se l’esperto conferma che, se si valutano i dati degli ultimi 30 anni, si nota una tendenza al riscaldamento durante la stagione fredda, che tuttavia è meno marcata rispetto a quanto avviene nel periodo estivo, dove il superamento delle temperature rispetto alla media è più frequente e con differenze se possibile superiori.Per quanto concerne le precipitazioni, invece, le piogge di dicembre hanno contribuito a limitare il dato medio finale anche se non piove in maniera importante da almeno due mesi. L’inverno friulano è di solito la stagione in cui piove meno e non ci sarebbe di che preoccuparsi, tanto più che la campagna è a riposo.Ben più evidente il rialzo del termometro in quota: sullo Zoncolan la media sui mesi invernali dovrebbe essere di meno 3 gradi, mentre quest’anno si attesta per ora a meno 0,5 gradi. L’inverno più caldo in quota è stato invece registrato tra il 2015-2016 quando le temperature in quota (1.700 metri) furono superiori in media di tre gradi.C’è tuttavia un altro elemento di cui tenere conto: “la temperatura media del mare - sottolinea Salvador -sarà da record ed è in parte eredità della torrida estate del 2019. La media del periodo (tre mesi invernali) si attesta infatti sui 10 gradi, ma è possibile che si raggiunga la stessa temperatura registrata nell’inverno 2000-2001 a Trieste, quando toccò il record assoluto con 12 gradi, tanto più che si sono registrate in questi giorni temperature medie giornaliere superiori di tre gradi rispetto alla norma”.