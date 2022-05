Terremoto, 46 rintocchi per ricordare le vittime del sisma del 1976

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Campoformido, in collaborazione con i gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Arma Aeronautica e le sezioni dell'Associazione Donatori Sangue del Comune, commemorerà l'anniversario del terremoto in Friuli, suonando le campane 'a martello' nei campanili di Basaldella, Bressa e Campoformido.



Saranno suonati 46 rintocchi 'a martello' in ricordo degli anni trascorsi da quel tragico evento.

Durante la commemorazione, in prossimità di ciascun campanile, sarà presente un picchetto composto dai rappresentanti delle associazioni, della Protezione Civile e dell'Amministrazione Comunale.