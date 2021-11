The Covid Show a Lignano per il Capodanno dei 'no vax'

E' Lignano Sabbiadoro la città scelta per festeggiare l'ultimo giorno del 2021 dai 'no vax', promossa dall'associazione Liberi si nasce, che in queste ore sta rimbalzando di chat in chat e nei gruppi social anti-vaccinisti.



La festa 'Creiamo il nostro mondo', ospitata al Bella Italia Village, prevede tra gli altri gli interventi di Paolo Rossaro, 68 anni medico di famiglia padovano radiato dall'ordine per aver tentato di curare dal tumore un 35enne vicentino (poi deceduto) con vitamina C e integratori; Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) radiato dall'ordine perché apertamente no-vax; Alessandro Da Lio auto-proclamatosi ministro dell'economia e delle finanze del governo provvisorio del TLT (Territorio Libero di Trieste); Mark Ulrich Pfister, consulente e ricercatore delle 5LG, le leggi biologiche teorizzate dal Dr. Hamer, noto esponente dell'anti-scienza anche lui radiato dal relativo albo professionale per aver ideato e sostenuto l'utilità delle naturali contro il cancro (che secondo lui si origina da shock emotivi).



La serata vedrà anche uno spettacolo dal titolo "The Covid Show" tratto dall'omonimo libro di Andrea Tosatto, sottotitolato "Dalla pandemia alla ristrutturazione socio-economica globale", testo scritto con la prefazione della deputata no-vax Sara Cunial. Il brindisi di mezzanotte sarà infine accompagnato, si legge nel programma, da un momento in cui "ci uniremo tutti per mandare i nostri intenti comuni all'Universo e lanciare una potentissima ondata di energia collettiva".