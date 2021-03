The Italian innovation, l'Ogs si presenta al ministro Di Maio

Oggi, alle 15, sul canale YouTube del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministro Luigi Di Maio presenterà, alla presenza dei presidenti dei principali enti di ricerca italiani, “The Italian innovation – Nuovi format per la promozione integrata”.



All’evento parteciperà anche Nicola Casagli, presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il quale proporrà il video multimediale realizzato da OGS e incentrato sulle tecnologie marine.



L’iniziativa rientra nell’azione per il rilancio del Sistema Paese messa in atto dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con alcuni tra i principali Enti di ricerca italiani.



Oltre a OGS, gli altri enti rappresentati, quest’oggi, sono l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile.



Link per seguire la diretta a partire dalle 15: youtube.com/MinisteroEsteri.