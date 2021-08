Tiare Shopping, Green Pass solo per mostre, cinema e area ristoro

Da domani, 6 agosto, in tutta Italia entrano in vigore le nuove regole sull'uso del Green Pass. Per orientare al meglio i visitatori, il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ricorda che l’accesso al Centro e agli esercizi commerciali resta libero e che la certificazione per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo fino a 48 ore prima o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti è richiesta ai maggiori di 12 anni per accedere all'EmotionHall, il museo immersivo permanente, alle sale cinematografiche Uci Cinemas, alla palestra Curves e tutte le aree ristoro in cui si consuma seduti al tavolo. Il Green Pass non sarà necessario per consumare all'aperto e al bancone.

Il certificato sarà inoltre necessario, sempre solo per i maggiori di 12 anni, per assistere agli spettacoli in programma per la rassegna per l'infanzia e la gioventù 'Il divertimento entro in scena!'. Sono esentate dall’obbligo di Green Pass tutte le persone che possiedono apposita documentazione.

“Fin dall'inizio dell'emergenza Covid, nel Meeting Place Tiare Shopping ci siamo prontamente focalizzati sull’implementazione di misure che potessero assicurare la salute e la sicurezza di tutti i visitatori, i lavoratori e i partner commerciali, adeguandoci alle normative governative e adottando protocolli rigorosi, che hanno permesso che non si registrasse alcun focolaio", ha affermato Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping. "Continueremo a impegnarci per garantire il rispetto di tutte le misure stabilite dal Governo per offrire un’esperienza di visita in sicurezza".