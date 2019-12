Tik Tok zittisce la vittima e tutela il carnefice

Fare la cosa sbagliata per i giusti motivi. Si potrebbe riassumere così la politica applicata da Tik Tok, il social made in China che spopola tra i più giovani, in merito al bullismo e alla difesa dei più deboli e fragili, come le persone affette da disabilità (con problemi neuropsichiatrici o affetti da sindrome di Down), sfigurate o sovrappeso. I moderatori, infatti, sono invitati a limitare la visibilità dei post messi on-line dai più vulnerabili limitando la loro diffusione dopo un certo numero di visualizzazioni, per evitare che i cyberbulli li prendano di mira. Come accennato, l’obiettivo è lodevole, ma il modo è davvero discutibile e appare quanto meno discriminatorio. E’ un po’ come evitare la violenza sulle donne impedendo loro di uscire liberamente di casa o costringendole a vestire in modo casto.



Insomma, invece di colpire il carnefice, si nasconde la vittima, certo per proteggerla, ma limitando la sua libertà. Il bullo, invece, resterà libero di scegliersi un altro bersaglio, magari in una categoria un po’ meno fragile.

E, quindi, l’avrà vinta. Un metodo semplice e ‘economico’ (massimo risultato con il minimo sforzo), ma tutt’altro che raccomandabile.