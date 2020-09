L’Ecomuseo delle Acque del Gemonese e il CeVI - Centro di Volontariato Internazionale di Udine in collaborazione con il Comune di Artegna organizzano la mostra fotografica e video di Eugenio Novajra ”Tiliment, il Fiume si racconta”, allestita nelle sale del Castello Savorgnan di Artegna dal 9 ottobre al 15 novembre 2020.

Desta sempre molto interesse il Fiume Tagliamento, un’attenzione posta a tutti livelli, locale, nazionale e internazionale, da parte studiosi, artisti, scrittori, semplici cittadini, comitati e amministratori.



Il Tagliamento è il più importante corso d’acqua del territorio regionale, isole, scarpate, meandri segnano il suo corso lungo 178 km. Un ambiente ricco di biodiversità e di rilevante interesse paesaggistico: è considerato l’unico fiume dell’intero arco alpino e uno dei pochi in Europa ad aver conservato l’originaria morfologia a canali intrecciati. Vaste porzioni dell’alveo rimangono asciutte per lunghi periodi dell’anno e solo durante le piene le acque occupano l’intero letto ghiaioso. Un equilibrio messo a rischio dagli interventi dell’uomo e oggi anche dai cambiamenti climatici.



con la scelta di utilizzare soprattutto la ripresa aerea, la visione a “volo di uccello”, che rivela e descrive meglio di altre l’ampio letto del Tagliamento, sempre uguale ma sempre diverso. Una narrazione personale, che vuole essere anche un invito alla narrazione collettiva relativa a un fiume che è patrimonio di tutti, con il suo ambiente e la sua biodiversità che devono essere salvaguardati e documentati.All’ inaugurazione della mostra, in programma venerdì 9 ottobre alle ore 17 ad Artegna, interverranno, geologo e docente dell’Università degli Studi di Trieste,, medievista per formazione, insegnante e consulente culturale,, attivista, giornalista ambientale e scrittrice.Per partecipare all'inaugurazione e visitare la mostra è necessario iscriversi inviando una mail a info@castellodiartegna.it o telefonando al numero 328 302 0682.La mostra sarà ospitata nelle sale del Castello Savorgnan di Artegna dal 9 ottobre al 15 novembre il venerdì (15-18.30) e sabato e domenica (10-12.30 | 15-18.30).