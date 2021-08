Tirocini e stage dell'Ateneo di Udine in Regione

L'Amministrazione regionale potrà ospitare studenti universitari dell'Ateneo di Udine per lo svolgimento di stage e tirocini curriculari. È quanto stabilisce una delibera di concerto degli assessori regionali all'Istruzione e formazione e alla Funzione pubblica approvata oggi dalla Giunta regionale.

La convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Università di Udine disciplina lo svolgimento di stage e tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di laurea, di master di primo e secondo livello, di dottorati di ricerca e di corsi di specializzazione da parte di studenti universitari e laureati.

L'accordo ha durata quinquennale e modifica la precedente convenzione risalente al 2004, accogliendo aspetti rinnovati dalla normativa statale e regionale più recente.

Attraverso lo strumento del tirocinio curriculare, gli uffici e le strutture dell'Amministrazione regionale potranno accogliere studenti universitari interessati ad approfondire, di volta in volta sia percorsi formativi che trattano materie affini a quelle oggetto dell'attività degli uffici regionali, ciascuno nella specificità delle proprie competenze, sia strumenti e metodi della pubblica amministrazione in generale.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita da un tutore scientifico designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della Regione, per la verifica del rispetto e del corretto svolgimento del progetto formativo e di orientamento tagliato su misura per ciascun tirocinante.