Tirocini inclusivi con Eppinger Caffè

AsuGi ha approvato una convenzione con la società Eppinger Caffè Sas per lo svolgimento di tirocini inclusivi, attivati dal Dipartimento delle Dipendenze area Giuliana e dalla S.C. Dipendenze area Isontina.

La convenzione permette l’attivazione non vincolante di cinque tirocini inclusivi, attivabili separatamente e nell’arco temporale di un anno solare. La durata di ogni tirocinio deve essere compresa tra i due e i ventiquattro mesi e commisurata alla complessità del progetto formativo. La convenzione è attiva dalla data della sottoscrizione e ha una durata di tre anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

I “tirocini inclusivi” sono dei percorsi di inclusione dei soggetti in cura che prevedono tirocini in aziende del territorio. Il Dipartimento delle Dipendenze Area Giuliana e la S.C. Dipendenze area Isontina prevedono, nella loro offerta di cura, interventi dalla valenza terapeutico-riabilitativa per rendere autonomi, formare e reinserire nell’ambiente socio-lavorativo i soggetti affetti da dipendenza patologica. Questi interventi sono idonei a contrastare i rischi di recidiva, marginalizzazione e devianza connessi al mancato reinserimento socio-lavorativo e prevedono l’erogazione di contributi economici.

La convenzione è stata attivata secondo il Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione DPR 19 marzo 2018 relativo all’attivazione di tirocini extracurriculari e che al capo IV disciplina proprio i percorsi dei “tirocini inclusivi”.