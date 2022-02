Tolmezzo, al via le iscrizioni al Nido Arcobaleno

Al via le iscrizioni all’asilo nido comunale “Arcobaleno” che per l’anno educativo 2022/2023 si potranno presentare a partire da lunedì 14 febbraio a lunedì 7 marzo utilizzando il link dedicato sul sito internet del Comune di Tolmezzo.

Novità di quest’anno è infatti che la la domanda si potrà inviare esclusivamente online dopo essere autenticati tramite SPID. Chi è già in possesso dell'attestazione Isee Minorenni 2022 potrà già dichiararne i parametri in fase di compilazione della domanda mentre chi ancora non ce l’ha potrà presentarla successivamente entro comunque il 30 giugno di quest’anno. Una volta inoltrata la domanda gli utenti riceveranno l’avvio del procedimento a conferma del corretto invio della documentazione.

Confermata l’articolazione con frequenze differenziate in base alle esigenze di mamme e papà: il nido “Arcobaleno” (che si trova in via Illegio n. 46 a Betania) accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni di età ed è aperto dalle 7.30 alle 17.30. I genitori possono affidare i piccoli alla struttura secondo diversi piani orari: tempo pieno, prolungato e ridotto.

Il pagamento delle rette avviene mediante il sistema Pago PA. Gli importi sono determinati in base all’Isee, all’offerta richiesta e alla residenza o meno nel Comune di Tolmezzo. Per quanto riguarda l’abbattimento dei costi, sarà possibile presentare la domanda di contributo regionale tramite il sistema delle Istanze online della Regione Fvg.

Tutte le mamme e i papà che lo desiderano possono contattare, per maggiori dettagli, la referente comunale Loredana Ridolfo (segreteria@com-tolmezzo.regione.fvg.it - tel. 0433 487971).

Il link per la domanda d’iscrizione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito internet (area tematica “Famiglia e servizi sociali – Iscrizione bambini all’asilo nido Arcobaleno).